Fiumicino ripulita la targa della passerella ciclopedonale vandalizzata sul Lungomare della Salute

Fiumicino, 1 dicembre 2025 – E’ stata completamente ripulita la targa della passerella ciclopedonale sul Lungomare della Salute, vandalizzata nel weekend con bestemmie e insulti ( leggi qui ). Le scritte, apparse sulla superficie metallica dell’opera, sono state rimosse nelle ultime ore, restituendo decoro a uno dei nuovi tratti della mobilità dolce cittadina. L’episodio ha suscitato indignazione tra residenti e frequentatori del lungomare, per l’evidente contrasto con il significato della struttura: un tratto di pista ciclopedonale inaugurato da pochi mesi e progettato per migliorare la qualità urbana, collegando in modo sicuro e accessibile il waterfront a via del Faro. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it