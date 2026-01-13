Trasferta vietata a Reggio Emilia
A Reggio Emilia, la trasferta dei tifosi bianconeri è attualmente vietata. Le restrizioni imposte limitano la possibilità di seguire la propria squadra fuori casa, aggiungendosi alle difficoltà già presenti nel percorso della tifoseria. Questa situazione riflette le misure adottate, che incidono sull’esperienza e sulla partecipazione dei supporter alle partite in trasferta.
E’ sempre più a ostacoli il percorso del popolo bianconero che continua a dover fare i conti con restrizioni, se non totali divieti (come in questo caso) alla possibilità di seguire la squadra in trasferta. Per il match contro i granata di sabato, il provvedimento firmato dal prefetto emiliano richiama l’accesa rivalità tra le due tifoserie, citando nello specifico i fatti verificatisi in occasione della gara di andata, disputatasi a Cesena lo scorso 4 ottobre. Allora, dall’area riservata al parcheggio degli ospiti erano stati lanciati oggetti contundenti contro i tifosi cesenati che si recavano regolarmente ad assistere alla partita transitando lungo il percorso pedonale a loro dedicato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
