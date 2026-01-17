I carabinieri incontrano gli alunni di Como | in cattedra anche Senna il cane antiveleno

Nei giorni scorsi, i carabinieri del comando provinciale di Como hanno incontrato gli studenti di alcune scuole della città nell’ambito della campagna “Cultura della legalità”. L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere il rispetto delle regole e la convivenza civile tra i giovani, coinvolgendo anche Senna, il cane antiveleno, in un percorso educativo pensato per sensibilizzare le nuove generazioni su questi temi fondamentali.

Nei giorni scorsi i carabinieri del comando provinciale di Como, nell’ambito della campagna “Cultura della legalità”, hanno incontrato gli alunni di due scuole cittadine in un percorso pensato per avvicinare i più piccoli ai temi del rispetto delle regole e della convivenza civile. Il primo appuntamento si è svolto alla scuola primaria Corridoni di Como, con la partecipazione di circa 50 alunne e alunni accompagnati dai docenti. I carabinieri della stazione di Como hanno presentato ruolo e attività dell’Arma attraverso filmati e materiali realizzati dal comando generale, puntando su un confronto diretto e su un linguaggio semplice e coinvolgente. 🔗 Leggi su Quicomo.it

