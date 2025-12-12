Natale a Salerno mercato da 320 milioni di euro | i dati della Fenailp Artigiani
Salerno si appresta a vivere un Natale vivace, con un mercato che si aggira intorno ai 320 milioni di euro, secondo i dati della Fenailp Artigiani. La provincia si prepara a un periodo di festività ricco di attività commerciali, eventi e tradizioni, confermando l'importanza del settore artigianale e commerciale nel contesto natalizio locale.
La provincia di Salerno si prepara a un Natale dinamico, sostenuto da una spesa complessiva stimata in circa 320 milioni di euro. È questo il valore del mercato natalizio 2025 secondo le analisi della Fenailp Artigiani: un volume che conferma la centralità del periodo festivo per il tessuto. Salernotoday.it
Feste di Natale a Salerno, un "affare" da 320 milioni di euro - Le stime di Fenailp Artigiani: alimentari e bevande al top, bene anche cosmetici e beauty ... msn.comSalerno, stretta sui rifiuti: scattano nuove sanzioni. Controlli anche a Natale, tolleranza zero - facebook.com facebookSalerno. Nel Salone dei Marmi gli auguri di buon Natale di 100 ballerine Video di Telecolore x.com
Luci d'Artista Salerno 2025-2026 in 4K, le luminarie in città