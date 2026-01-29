Politica | Rutelli ' soft power genera importante valore economico per le nazioni'

Rutelli ribadisce che il soft power, ovvero il potere della persuasione, ha un ruolo fondamentale nel generare valore economico per le nazioni. Secondo l’ex ministro, questa strategia non è affatto superata, anzi. In un’intervista, spiega come si tratti di uno strumento ancora molto efficace, anche in un’epoca dominata dai confronti più duri e dalla forza militare. Per lui, saper convincere e costruire relazioni diplomatiche è un investimento che ripaga nel lungo periodo.

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Il soft power, il potere della persuasione, è fuori moda? Forse per alcuni. Ma i suoi valori non sono soltanto etici, sono estremamente concreti. La capacità di una nazione o di un'organizzazione internazionale di affermarsi in termini di credibilità, autorevolezza e influenza — esercitando persuasione attraverso attrattività e reputazione — genera infatti un rilevante valore economico". Lo ha detto il fondatore e presidente del Soft Power Club Francesco Rutelli aprendo la settima conferenza dell'associazione internazionale in corso a Roma. "Per questo, nella settima Conferenza del Soft Power Club, diamo la parola all'autore dell'Indice di Soft Power realizzato per il Fondo Monetario Internazionale, che illustra le ragioni di questa scelta e i fattori che rendono le nazioni più competitive nell'arena internazionale grazie al potere dell'attrattività e della persuasione.

