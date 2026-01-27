Politica | Rutelli ' settima soft power conference per promuovere nuovo multilateralismo'

La conferenza promossa da Rutelli si focalizza sull'importanza del soft power nel contesto geopolitico attuale, evidenziando il ruolo del multilateralismo. L'evento mira a favorire il dialogo e la cooperazione tra le nazioni, sottolineando l’attualità di strategie pacifiche e diplomatiche in scenari complessi.

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - “Il soft power resta centrale anche in scenari geopolitici critici come quelli attuali. E la sua definizione va aggiornata per contribuire ad un nuovo multilateralismo, pragmatico ed efficace. Se non è realistico, infatti, difendere in modo acritico lo status quo ed il funzionamento di tutti gli organismi e le conferenze Onu, avremmo danni permanenti da una rinuncia alla cooperazione multilaterale, che va piuttosto rafforzata e resa più incisiva (anche in forme 'asimmetriche')". Lo afferma il presidente del Soft Power Club Francesco Rutelli presentando la settima conferenza dell'associazione internazionale – a Roma il 29 e 30 gennaio presso la Banca d'Italia e la Camera dei Deputati - che riunisce un gruppo qualificato di personalità dei Cinque Continenti con lo scopo di promuovere il dialogo tra le nazioni e i popoli. 🔗 Leggi su Iltempo.it

