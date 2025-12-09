Sanità via libera a Santonocito come direttore generale del Policlinico
Parere favorevole, stamani, da parte della commissione Affari istituzionali dell'Ars alla nomina di Giorgio Giulio Santonocito a direttore generale del Policlinico G. Rodolico-San Marco, con questo incarico si libera il posto alla guida del Policlinico di Messina. Critico il Pd. "Con la mano. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Riforma Servizio Sanitario Militare Nazionale, Unarma chiede tutele per sanità e infermieri militari: Bozza del 21 novembre 2025, osservazioni di Unarma e richieste su contratti, ruoli, libera professione e carriera per il personale sanitario militare La bozza di d - facebook.com Vai su Facebook
COMUNICATO STAMPA SANITÀ: ARAN, FIRMATO IL CCNL 2022-2024 PER 137MILA DIRIGENTI MEDICI E SANITARI Aumenti medi di 491 euro al mese e 6.500 euro di arretrati, no di Cgil Medici e Fassid Naddeo: “Firma in tempi record, strada aperta per Vai su X
Sanità, Santonocito al Policlinico di Catania: c’è l’ok dell’Ars - PALERMO – La commissione Affari istituzionali dell’Ars ha dato il via libera alla nomina di Giorgio Giulio Santonocito alla guida del Policlinico di Catania. livesicilia.it scrive
