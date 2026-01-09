Policlinico senza direttore generale si è dimesso Giorgio Giulio Santonocito

Il Policlinico si trova senza direttore generale, dopo le dimissioni di Giorgio Giulio Santonocito. Il manager ha lasciato l’incarico per assumere la stessa posizione presso il San Marco di Catania. La situazione richiede ora nuove valutazioni sulla gestione e sulla governance dell’istituto.

Giorgio Giulio Santonocito non è più direttore generale del Policlinico. Il manager ha rassegnato le dimissioni dopo aver assunto il medesimo ruolo al San Marco di Catania. Al momento, fa sapere l'Azienda Ospedaliera Universitaria, a svolgere le funzioni di direttore generale è il direttore.

