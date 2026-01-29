Pogba mi ritorni in mente | alla Juventus non l’hanno mai dimenticato e lui altrettanto

I tifosi della Juventus aspettavano con trepidazione il ritorno di Paul Pogba, previsto per ieri sera. Alla fine, il centrocampista francese non ha preso parte alla partita, lasciando tutti con un certo rammarico. La sua assenza ha riacceso i ricordi di quando indossava la maglia bianconera e i commenti dei supporter sono andati da nostalgia a speranza. La Juve non ha mai dimenticato Pogba, e lui, a sua volta, sembra aver lasciato aperto uno spiraglio.

Ieri doveva essere il grande momento del ritorno di Paul Pogba contro il suo passato, contro la Juventus. L’ennesimo infortunio l’ha messo fuori dai giochi. I tifosi dei bianconeri, e la società stessa, non l’hanno dimenticato e lui non ha di certo dimenticato la Vecchia Signora. (ANSA) Calciomercato.it Lo si è capito, se c’era bisogno di una prova, da un video, diventato virale sui social network subito dopo Monaco-Juventus, dove lo si vedeva abbracciare Giorgio Chiellini suo ex compagno di squadra in bianconero e oggi Director of Football Strategy della squadra. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - “Pogba mi ritorni in mente”: alla Juventus non l’hanno mai dimenticato e lui altrettanto Approfondimenti su Juventus Pogba Maldini Juventus, è lui la principale alternativa a Chiesa. Alla Continassa hanno già in mente la formula dell’affare Maldini Juventus rappresenta una delle principali alternative a Chiesa nel mercato estivo. Mi Ritorni in Mente: Mario Giordano e Gianluigi Parenzo al Teatro Europa Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Monaco Juve Continua il calvario per Paul Pogba - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.