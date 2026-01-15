Maldini Juventus è lui la principale alternativa a Chiesa Alla Continassa hanno già in mente la formula dell’affare

15 gen 2026

Maldini Juventus rappresenta una delle principali alternative a Chiesa nel mercato estivo. La dirigenza bianconera ha già delineato la strategia per perfezionare l’operazione, valutando le condizioni e i dettagli dell’accordo. La volontà è rafforzare la rosa con un profilo di qualità, mantenendo alta la competitività della squadra. La trattativa è in fase di definizione e si attende presto un aggiornamento ufficiale.

Maldini Juventus, è proprio lui la principale alternativa a Chiesa. Alla Continassa hanno già in mente la formula dell’affare. La Juventus non perde di vista le occasioni che il mercato di gennaio può offrire negli ultimi giorni, tenendo viva una pista parallela a quella principale. Secondo l’analisi odierna di Tuttosport, resiste concretamente come alternativa a Federico Chiesa il nome di Daniel Maldini. Il fantasista è un profilo che resta saldo sul taccuino della dirigenza bianconera, ma l’affare è strettamente subordinato alla possibilità di strapparlo con la formula del prestito. L’operazione appare tecnicamente percorribile grazie ai recenti movimenti dei bergamaschi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

