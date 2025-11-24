Mi Ritorni in Mente | Mario Giordano e Gianluigi Parenzo al Teatro Europa

Appuntamento con l’attualità e la riflessione sociale al Teatro Europa di Aprilia che sabato 29 novembre ospiterà lo spettacolo “Mi Ritorna in mente” di e con i conduttori Mario Giordano e Gianluigi Paragone.Giordano e Paragone, per la prima volta insieme in uno spettacolo teatrale, portano. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Mi Ritorni in Mente: Mario Giordano e Gianluigi Parenzo al Teatro Europa

Scopri altri approfondimenti

Mi ritorni in mente: Giuseppe Minaudo all'Udinese. Con i bianconeri vinse il Campionato di Serie B 1988/'89. - facebook.com Vai su Facebook

Mi Ritorni in Mente: Mario Giordano e Gianluigi Parenzo al Teatro Europa - Appuntamento con l’attualità e la riflessione sociale al Teatro Europa di Aprilia che sabato 29 novembre ospiterà lo spettacolo “Mi Ritorna in mente” di e con i conduttori Mario Giordano e Gianluigi P ... Lo riporta latinatoday.it

Cantieri Immaginario, rassegna ospita Giordano e Paragone - 30, lo spettacolo 'Mi Ritorna in Mente' con Mario Giordano e Gianluigi Paragone, protagonisti di una serata intensa e provocatoria. Come scrive ansa.it