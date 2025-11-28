100mila euro per restaurare case popolari | la mappa degli interventi

Riqualificazione di alloggi popolari e interventi sugli impianti di riscaldamento. Ammonta a 100mila euro il contributo che il Comune di Arezzo, attraverso una delibera della giunta municipale, ha messo a disposizione di Arezzo Casa per la realizzazione di tali progettualità volte, come si legge. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

