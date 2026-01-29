Questa sera si chiudono i giochi nella fase a gironi della Champions League. Venerdì si tengono i sorteggi dei playoff, e le possibili combinazioni iniziano a prendere forma. La Juventus, tra le teste di serie, aspetta di scoprire chi affronterà: i turchi o i belgi.

Playoff Champions League, i verdetti. Bianconeri tra le teste di serie: incrocio con turchi o belgi. Napoli fuori, le prime 8 agli ottavi. La prima, storica fase della nuova competizione continentale va in archivio regalando emozioni forti e sentenze inappellabili. È stata una serata da brividi quella dell’ultimo turno di League Phase di UEFA Champions League, caratterizzata da risultati a sorpresa, clamorosi ribaltoni e conferme attese che hanno disegnato il tabellone per il prosieguo del torneo. Con la chiusura della classifica definitiva, sono ufficiali le prime 8 classificate che si sono guadagnate l’accesso diretto agli ottavi di finale, potendo così saltare il turno intermedio e riposare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Playoff Champions League: tutti i possibili accoppiamenti in vista dei sorteggi di venerdì. Il punto dopo la fine della League Phase

Approfondimenti su Champions League

Il sorteggio dei playoff di Champions League si avvicina e le squadre iniziano a prepararsi agli accoppiamenti possibili.

La Juventus si prepara ai sedicesimi di finale di Champions League.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Sorteggi Champions League accoppiamenti importanti delle italiane!!

Ultime notizie su Champions League

Argomenti discussi: Cosa serve al Napoli per qualificarsi ai playoff di Champions League; Champions League, ottavi e playoff: cosa serve a Atalanta, Inter, Napoli e Juventus. Tutti gli scenari; Come funzionano i playoff di Champions League, chi li gioca e quando; Playoff Champions, ultima giornata: le posizioni che le italiane devono evitare.

Inter, Juventus, Atalanta e Napoli: tutti i verdetti del girone di Champions. Chi va agli ottavi? Chi va ai playoff? Quali sono le squadre eliminate?CHAMPIONS LEAGUE - Si è conclusa la fase a girone unico dell'edizione 2025-26 di Champions League. Vediamo insieme tutti i verdetti. eurosport.it

Atalanta ai playoff di Champions League da testa di serie: le possibili avversarieSfuma la qualificazione diretta agli ottavi per la Dea di Palladino, ko in Belgio con l'Union Saint-Gilloise e 15ª alla fine della fase campionato: tutti i dettagli ... corrieredellosport.it

Mourinho porta il Benfica ai playoff Champions battendo 4-2 il Real Madrid con gol del portiere al 98esimo (e manda De Zerbi a casa) Lo Special One si conferma gigante assoluto, firma l'impresa di giornata. Chi discute lui, discute il calcio. https://www.ilnapoli - facebook.com facebook

Finale allucinante di Champions League: il gol dello Sporting Lisbona al 94' sbatte il Real Madrid fuori dalle 8. Il gol di Trubin al 97' di testa manda Mourinho ai playoff e a casa il Marsiglia di De Zerbi. L'Inter è stata agli ottavi per 3 minuti dopo il gol di Dimarco. x.com