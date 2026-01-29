Avversarie Juve playoff Champions League | chi possono affrontare i bianconeri ai sedicesimi Il punto verso i sorteggi
La Juventus si prepara ai sedicesimi di finale di Champions League. Ora si aspetta il sorteggio e si valutano le possibili avversarie, tra Bruges e Galatasaray. I tifosi sono già in fermento, sperando in un sorteggio favorevole per passare il turno.
Avversarie Juve playoff Champions League: bianconeri contro Bruges o Galatasaray. Venerdì il sorteggio, agli ottavi rischio Liverpool o Tottenham. Dopo lo 0-0 di Montecarlo, la Juventus attende di conoscere il proprio futuro nella massima competizione continentale, con lo sguardo rivolto all’urna svizzera che definirà il percorso verso la gloria o l’eliminazione. Archiviata la fase campionato, l’attenzione si sposta sull’appuntamento di venerdì 30 gennaio, alle ore 12, quando a Nyon si terrà il sorteggio dei playoff. La squadra guidata da Luciano Spalletti ha davanti a sé un bivio per accedere alla fase ad eliminazione diretta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondimenti su Juventus ChampionsLeague
Avversarie Juve playoff Champions League: contro chi giocherebbero i bianconeri ora. I possibili incroci
Ecco una panoramica delle possibili avversarie della Juventus nei playoff di Champions League, in base alla posizione attuale nel girone.
Champions League, ai playoff via ai derby italiani: Juve, Inter e Atalanta possono sfidarsi
Con l’ingresso dei playoff della Champions League, le squadre italiane come Juventus, Inter e Atalanta hanno ora la possibilità di sfidarsi tra loro, poiché la regola che vietava incontri tra club dello stesso Paese è stata eliminata.
Ultime notizie su Juventus ChampionsLeague
Argomenti discussi: Juve Benfica 2-0, gol e highlights: Thuram e McKennie. Spalletti sicuro dei playoff; La Juventus vince e ipoteca i playoff, l’Atalanta cade in casa e spreca una chance: la situazione delle…; Atalanta-Inter-Juve-Napoli, quanti punti vi servono in Champions? Tutto in 10 domande e risposte; Atalanta, Inter, Juve e Napoli: scenario disastroso in Champions League, cosa serve per qualificarsi.
Tabellone Champions League, le possibili avversarie di Inter, Juventus e Atalanta ai playoff e agli ottaviLa fase a campionato della Champions League 2025-2026 si è chiusa stasera. Fuori il Napoli. Inter, Juventus e Atalanta ai playoff. Le prime otto classificate agli ottavi, le squadre piazzata dal nono ... fanpage.it
Champions League, tre italiane sorridono: Inter, Juventus e Atalanta ai playoff. Napoli ko e saluta l'EuropaLa Champions League chiude la fase a campionato con 18 partite in contemporanea. Inter, Juve e Atalanta avanzano ai playoff; Napoli doccia gelata col Chelsea. sport.virgilio.it
Avversarie playoff Champions League I possibili incroci https://www.juventusnews24.com/avversarie-juve-playoff-champions-league-2/ - facebook.com facebook
Più che della juve, se fossi nei panni dei tifosi avversari avrei paura di questo @juanito92x x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.