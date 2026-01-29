La Juventus si prepara ai sedicesimi di finale di Champions League. Ora si aspetta il sorteggio e si valutano le possibili avversarie, tra Bruges e Galatasaray. I tifosi sono già in fermento, sperando in un sorteggio favorevole per passare il turno.

Avversarie Juve playoff Champions League: bianconeri contro Bruges o Galatasaray. Venerdì il sorteggio, agli ottavi rischio Liverpool o Tottenham. Dopo lo 0-0 di Montecarlo, la Juventus attende di conoscere il proprio futuro nella massima competizione continentale, con lo sguardo rivolto all’urna svizzera che definirà il percorso verso la gloria o l’eliminazione. Archiviata la fase campionato, l’attenzione si sposta sull’appuntamento di venerdì 30 gennaio, alle ore 12, quando a Nyon si terrà il sorteggio dei playoff. La squadra guidata da Luciano Spalletti ha davanti a sé un bivio per accedere alla fase ad eliminazione diretta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Avversarie Juve playoff Champions League: chi possono affrontare i bianconeri ai sedicesimi. Il punto verso i sorteggi

Approfondimenti su Juventus ChampionsLeague

Ecco una panoramica delle possibili avversarie della Juventus nei playoff di Champions League, in base alla posizione attuale nel girone.

Con l’ingresso dei playoff della Champions League, le squadre italiane come Juventus, Inter e Atalanta hanno ora la possibilità di sfidarsi tra loro, poiché la regola che vietava incontri tra club dello stesso Paese è stata eliminata.

Ultime notizie su Juventus ChampionsLeague

Tabellone Champions League, le possibili avversarie di Inter, Juventus e Atalanta ai playoff e agli ottaviLa fase a campionato della Champions League 2025-2026 si è chiusa stasera. Fuori il Napoli. Inter, Juventus e Atalanta ai playoff. Le prime otto classificate agli ottavi, le squadre piazzata dal nono ... fanpage.it

Champions League, tre italiane sorridono: Inter, Juventus e Atalanta ai playoff. Napoli ko e saluta l'EuropaLa Champions League chiude la fase a campionato con 18 partite in contemporanea. Inter, Juve e Atalanta avanzano ai playoff; Napoli doccia gelata col Chelsea. sport.virgilio.it

