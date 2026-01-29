playoff champions league tutti gli scenari e i possibili accoppiamenti dopo la conclusione della league phase

Il sorteggio dei playoff di Champions League si avvicina e le squadre iniziano a prepararsi agli accoppiamenti possibili. Dopo l’ultimo turno della League Phase, alcune partite hanno lasciato il segno, con sorprese e rimonte che hanno cambiato le carte in tavola. Ora, si aspetta solo di scoprire quali saranno le sfide che daranno il via alla fase ad eliminazione diretta.

Questa sera si chiude la fase a gironi della Champions League.

Questa sera si è chiusa l’ultima giornata della fase a gironi della Champions League.

Argomenti discussi: Cosa serve al Napoli per qualificarsi ai playoff di Champions League; Champions League, ottavi e playoff: cosa serve a Atalanta, Inter, Napoli e Juventus. Tutti gli scenari; Come funzionano i playoff di Champions League, chi li gioca e quando; Playoff Champions, ultima giornata: le posizioni che le italiane devono evitare.

Inter, Juventus, Atalanta e Napoli: tutti i verdetti del girone di Champions. Chi va agli ottavi? Chi va ai playoff? Quali sono le squadre eliminate?CHAMPIONS LEAGUE - Si è conclusa la fase a girone unico dell'edizione 2025-26 di Champions League. Vediamo insieme tutti i verdetti. eurosport.it

Atalanta ai playoff di Champions League da testa di serie: le possibili avversarieSfuma la qualificazione diretta agli ottavi per la Dea di Palladino, ko in Belgio con l'Union Saint-Gilloise e 15ª alla fine della fase campionato: tutti i dettagli ... corrieredellosport.it

Mourinho porta il Benfica ai playoff Champions battendo 4-2 il Real Madrid con gol del portiere al 98esimo (e manda De Zerbi a casa) Lo Special One si conferma gigante assoluto, firma l'impresa di giornata. Chi discute lui, discute il calcio. https://www.ilnapoli - facebook.com facebook

Finale allucinante di Champions League: il gol dello Sporting Lisbona al 94' sbatte il Real Madrid fuori dalle 8. Il gol di Trubin al 97' di testa manda Mourinho ai playoff e a casa il Marsiglia di De Zerbi. L'Inter è stata agli ottavi per 3 minuti dopo il gol di Dimarco. x.com