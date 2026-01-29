Plastic Free Padova maxi raccolta di mozziconi nell’area della stazione
Sabato mattina, a Padova, venti volontari si sono messi in azione per raccogliere mozziconi vicino alla stazione ferroviaria. L’iniziativa di Plastic Free Onlus ha trasformato un’area spesso sporca in un luogo più pulito, dimostrando che anche un piccolo gesto può fare la differenza. La giornata si è conclusa con una grande quantità di rifiuti raccolti, dimostrando quanto sia importante sensibilizzare sui problemi legati all’inquinamento da mozziconi.
Sabato 24 gennaio si è svolta a Padova un’importante iniziativa di raccolta mozziconi promossa da Plastic Free Onlus, che ha visto impegnati 20 volontari in una mattinata di cura e attenzione per uno dei luoghi più frequentati e delicati della città: l’area della stazione ferroviaria, tra.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
