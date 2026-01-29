Plastic Free Padova maxi raccolta di mozziconi nell’area della stazione

Sabato mattina, a Padova, venti volontari si sono messi in azione per raccogliere mozziconi vicino alla stazione ferroviaria. L’iniziativa di Plastic Free Onlus ha trasformato un’area spesso sporca in un luogo più pulito, dimostrando che anche un piccolo gesto può fare la differenza. La giornata si è conclusa con una grande quantità di rifiuti raccolti, dimostrando quanto sia importante sensibilizzare sui problemi legati all’inquinamento da mozziconi.

