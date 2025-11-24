Violenza di genere nasce alla Cisl Palermo Trapani lo sportello di ascolto e supporto Oltre il silenzio

Affiancare, sostenere sia legalmente, sia psicologicamente, sia attraverso la conoscenza delle misure esistenti, le vittime che decidono di uscire dal vortice della violenza di genere, nei luoghi di lavoro e in ambito familiare. Nasce alla Cisl Palermo Trapani, in occasione della Giornata.

