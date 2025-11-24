Violenza di genere nasce alla Cisl Palermo Trapani lo sportello di ascolto e supporto Oltre il silenzio

Palermotoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Affiancare, sostenere sia legalmente, sia psicologicamente, sia attraverso la conoscenza delle misure esistenti, le vittime che decidono di uscire dal vortice della violenza di genere, nei luoghi di lavoro e in ambito familiare. Nasce alla Cisl Palermo Trapani, in occasione della Giornata. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

violenza di genere nasce alla cisl palermo trapani lo sportello di ascolto e supporto oltre il silenzio

© Palermotoday.it - Violenza di genere, nasce alla Cisl Palermo Trapani lo sportello di ascolto e supporto "Oltre il silenzio"

News recenti che potrebbero piacerti

Cisl Palermo, nasce lo sportello d’ascolto contro la violenza di genere - PALERMO – Affiancare, sostenere sia legalmente, sia psicologicamente, sia attraverso la conoscenza delle misure esistenti, le vittime che decidono di uscire dal vortice della violenza di genere, nei l ... Da livesicilia.it

Violenza di genere, nasce alla Cisl Palermo Trapani lo sportello di ascolto e supporto “Oltre il silenzio” - Affiancare, sostenere sia legalmente, sia psicologicamente, sia attraverso la conoscenza delle misure esistenti, le vittime che decidono di uscire dal vortice della violenza di genere, nei luoghi di l ... Lo riporta mondopalermo.it

Giornata contro la violenza sulle donne: alla Cisl un film e un dibattito - Il 25 novembre nell'Auditorium Cisl Brescia il cortometraggio "Oltre l'amore" e un confronto a più voci sul tema della violenza di genere. Lo riporta quibrescia.it

Cerca Video su questo argomento: Violenza Genere Nasce Cisl