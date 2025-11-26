Tempo di lettura: 2 minuti Borgo Ferrovia compie un passo importante verso una nuova forma di solidarietà e partecipazione: il 29 novembre apre ufficialmente il primo “ NOI POINT ”, un progetto nato dall’impegno congiunto delle associazioni di quartiere “ Nui Rà Ferrovia” e “Nui Rà Ferrovia Young ”, due realtà complementari unite da un unico obiettivo: servire la comunità, dagli adulti fino agli adolescenti. NOI POINT nasce per offrire sostegno concreto alle realtà periferiche del territorio, rispondendo ai bisogni sociali delle fasce più deboli — anziani, bambini, famiglie in difficoltà — e per accompagnare i giovani nel loro percorso di crescita, orientandoli nel progetto di vita, dalla scuola alle scelte future. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ferrovia, nasce lo sportello di ascolto per le fasce più deboli