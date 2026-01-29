Piovono insulti e minacce contro Azione studentesca | Vi rispediamo nelle fogne

Nuovi insulti e minacce sono arrivati sui social contro Azione Studentesca. Qualcuno ha scritto “Vi rispediamo nelle fogne” in risposta alle loro posizioni. La polemica si accende mentre circolano voci su liste di proscrizione contro i professori di sinistra, che però sembrano essere solo una bufala usata da alcune forze politiche per nascondere i problemi veri nelle scuole italiane.

Liste di proscrizione contro i "prof" rossi? Una super-bufala cavalcata goffamente dal Pd e dalle sinistre per nascondere la realtà nelle aule italiane. Un vissuto quotidiano di discriminazioni verso gli studenti non allineati che emerge chiaramente dal questionario diffuso da Azione studentesca di cui il Secolo ha fornito un'ampia rassegna. Docenti militanti che utilizzano le cattedre come pulpiti per comizi politici e inviti alla resistenza contro il governo "nemico del popolo". Ma c'è dell'altro. Alle decine di migliaia di risposte online degli studenti che da Nord a Sud fotografano gli episodi più eclatanti di professori comizianti, si uniscono centinaia di messaggi insultanti verso l'organizzazione.

