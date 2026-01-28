Pordenone il prof che ha denunciato le liste di Azione studentesca contro i docenti di sinistra | Illegale

Paolo Venti, insegnante in un liceo di Pordenone, ha deciso di denunciare le liste pubblicate da Azione Studentesca. Nel manifesto si chiedeva agli studenti di segnalare insegnanti di sinistra che facevano propaganda in classe. Venti ha spiegato che si tratta di un atto illegale e ha deciso di agire per fermare questa iniziativa. Ora la questione è al centro del dibattito tra i docenti e le autorità scolastiche.

Paolo Venti, l'insegnante che ha denunciato il manifesto di Azione studentesca affisso in un liceo di Pordenone, in cui si chiedeva di segnalare eventuali insegnanti che fanno propaganda di sinistra in classe, racconta a Fanpage.it la vicenda: "Se metto un 4 in greco a uno studente, rischio poi di essere segnalato come comunista?".🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Pordenone Insegnanti

In un liceo di Pordenone, Azione studentesca ha diffuso un manifesto invitando gli studenti a segnalare eventuali insegnanti di sinistra coinvolti in attività politiche in classe.

In un contesto scolastico di Pordenone, Azione Studentesca ha avviato un questionario online per segnalare docenti di sinistra.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Pordenone Insegnanti

Argomenti discussi: Hai prof che fanno propaganda di sinistra?: il manifesto di Azione studentesca in un liceo di Pordenone; Liste di insegnanti di sinistra, il prof Paolo Venti: Non è una ragazzata; Hai prof di sinistra?. Bufera a scuola dopo il manifesto, il sindaco Basso: Non si possono censurare gli studenti. Pd: Lista di...; ''Hai uno o più prof di sinistra che fanno propaganda?'', il sondaggio di Azione Studentesca per il Pd è ''vergognoso''. La replica: ''No all'indottrinamento''.

Prof di sinistra, i presidi friulani bocciano il manifesto per 'fare la spia': «No alle schedature degli insegnanti, logica di sospetto e delazione»PORDENONE - «Sul principio, è corretto affermare che la scuola non è un luogo di propaganda politica, qualunque ne sia il segno. Sul metodo, però, ... ilgazzettino.it

Hai prof che fanno propaganda di sinistra?: il manifesto di Azione studentesca in un liceo di PordenoneAl liceo Leopardi-Majorana di Pordenone è partita la caccia agli insegnanti di sinistra. Un manifesto di Azione studentesca invita i ragazzi a segnalare i docenti che fanno propaganda politica in ... fanpage.it

Nell’ambito del progetto “A scuola di legalità con la Polizia di Stato di Pordenone”, di cui è referente la prof.ssa Giovanna Campochiaro, si sono svolti presso l’Aula Magna del Marchesini due importanti incontri formativi:il primo il 14/01/2026 per il biennio sul te - facebook.com facebook