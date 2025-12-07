Minacce e insulti ai giocatori della Fiorentina | Spero che vi muoiano tutti i figli di cancro

“Speriamo vi muoiano tutti i figli di cancro”. Una serie di gravissime minacce ha colpito gli account social dei giocatori della Fiorentina in seguito alla sconfitta di sabato contro il Sassuolo, nella quattordicesima giornata del campionato di Serie A. La squadra viola al momento si trova ultima in classifica, rischia la retrocessione e non ha ancora vinto una partita. Amanda Ferreira, moglie del terzino brasiliano Dodo, ha denunciato e pubblicato le minacce e gli insulti ricevuti sul proprio account Instagram, tra cui un messaggio sopracitato. La donna si è rivolta alle autorità per proteggere l’incolumità dei suoi figli e si è sfogata contro gli hater: “Aspettatevi la polizia a casa vostra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Minacce e insulti ai giocatori della Fiorentina: “Spero che vi muoiano tutti i figli di cancro”

