Il ciclone Harry sta per interessare l’Italia, portando maltempo intenso con piogge, venti forti e mareggiate. Secondo le previsioni di 3bmeteo, questa settimana potrebbe essere la più critica degli ultimi vent’anni, con allerta rossa in Sardegna e Sicilia. È importante monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per fronteggiare le condizioni meteorologiche avverse.

Il ciclone Harry è pronto ad abbattersi sull'Italia. La settimana entrante si preannuncia all'insegna del maltempo: secondo 3bmeteo, quella in arrivo potrebbe essere la peggiore. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Ciclone Harry, la peggiore burrasca degli ultimi 20 anni: pioggia, vento e mareggiate. Allerta rossa in Sardegna e Sicilia

Meteo, allerta rossa per il ciclone Harry in arrivo: «Peggiore burrasca degli ultimi 20 anni». Scuole chiuse, ecco dove

Il ciclone Harry si avvicina all’Italia, portando un’allerta rossa per condizioni meteorologiche estreme. La perturbazione, definita la peggior burrasca degli ultimi vent’anni, comporta l’adozione di misure di sicurezza e la chiusura di alcune scuole. Le previsioni indicano un peggioramento del tempo nella settimana entrante, con possibili effetti significativi su diverse regioni del Paese. È importante seguire gli aggiornamenti delle autorità e adottare comportamenti prudenti.

Maltempo, arriva il ciclone Harry: allerta rossa e oggi scuole chiuse, ecco dove. «La burrasca peggiore degli ultimi 20 anni»

A causa del passaggio del ciclone Harry, sono state emesse allerte rosse e le scuole sono chiuse in alcune zone del Centro-Sud, tra Sardegna e Sicilia. Il maltempo, descritto come il più intenso degli ultimi vent’anni, ha portato piogge abbondanti e venti forti, influenzando le condizioni atmosferiche in tutta la regione. Ecco le aree interessate e le precauzioni da adottare per la sicurezza.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Allerta per il ciclone Harry sul Sud Italia, chiuse strade e scuole: “sarà la peggior burrasca degli ultimi 20 anni” - Ciclone Harry colpisce l’Italia: allerta rossa in Sardegna e Sicilia, piogge torrenziali, venti fino a 110 km/h e mareggiate estreme. greenme.it