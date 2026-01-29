Piogge venti e mareggiate | maltempo si sposta di nuovo al Sud

Le condizioni meteo si aggravano ancora una volta al Sud. Pioggia, vento forte e mareggiate stanno colpendo le coste e le zone interne, causando disagi e allertando le autorità. Le perturbazioni atlantiche continuano a spostarsi verso sud, portando maltempo che durerà ancora alcune ore. Le squadre di intervento sono già all’opera per fronteggiare le criticità.

(Adnkronos) – Il maltempo si sta spostando nuovamente verso il Sud con successive perturbazioni atlantiche che porteranno piogge, venti e mareggiate. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma un cambiamento dell'obiettivo italiano delle perturbazioni: dopo aver interessato con fenomeni anche intensi il Centro-Nord, i cicloni punteranno nei prossimi giorni il Sud. Nelle prossime ore le piogge.

