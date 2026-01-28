Maltempo piogge eccezionali e ?fiume atmosferico? | fino a 600 mm di pioggia torna l' incubo mareggiate al Sud

Le piogge intense continuano a colpire il Sud Italia, con alcuni punti che hanno già raggiunto i 600 millimetri di acqua. Le previsioni indicano che nei prossimi giorni, il maltempo si manterrà forte, portando ulteriori piogge e rischio di mareggiate. Le autorità raccomandano massima attenzione e precauzioni per chi vive nelle zone più esposte.

Maltempo, in arrivo due settimane di piogge eccezionali, non solo in Italia ma su buona parte del continente europeo. Queste piogge saranno legate ad un 'fiume atmosferico', un nastro trasportatore di vapore acqueo che risultera attivo dall'Oceano Atla: ntico fino al Mediterraneo. Questo nastro trasportatore, questo flusso di venti da ovest verso est, convogliera umidita addirittura dai lontani Caraibi causando piogge eccezionali in Portogallo, Spagna e Regno Unito (le nazioni piu esposte alle correnti atlantiche) ma anche in Francia, Italia e Grecia. Previsti 600 millimetri di pioggia Nel dettaglio, entro il 10 febbraio, sono previsti fino a 600 mm di pioggia (o 600 litri per metro quadrato che e equivalente ma piu impressionante) in Portogallo e intorno allo Stretto di Gibilterra; in Italia avremo accumuli fino a 300 mm, con le seguenti zone piu colpite: in primis la Liguria e il Friuli Venezia Giulia con un pieno di pioggia, poi le regioni alpine con un carico di neve (ottima notizia per le Olimpiadi invernali in Italia), infine sul podio troveremo tutte le regioni tirreniche dalla Toscana alla Calabria passando per il nord della Sicilia e il settore ovest della Sardegna. 🔗 Leggi su Leggo.it

Durante i Giorni della Merla, Roma si prepara ad affrontare un’intensa ondata di maltempo, con precipitazioni attese fino a 50 mm di pioggia.

Argomenti discussi: Neve, pioggia e tanto vento: sempre maltempo sull'Italia, meteo oggi e domani; Allerta Meteo, l’Aeronautica Militare: tempesta sull’Italia, piogge eccezionali e tanta neve. Ecco dove; Allerta meteo Sardegna: venti forti, tanta pioggia e mareggiate eccezionali. Previsioni 19-20 gennaio, ipotesi scuole chiuse; Allerta gialla, frana a Niscemi: evacuate 500 persone, un'altra in Liguria: interrotta Via Aurelia - Aggiornamento del 26 Gennaio delle ore 06:27.

Maltempo, piogge eccezionali e fiume atmosferico: fino a 600 mm di pioggia, torna l'incubo mareggiate al SudMaltempo, in arrivo due settimane di piogge eccezionali, non solo in Italia ma su buona parte del continente europeo. Queste piogge saranno legate ad un 'fiume atmosferico', un ... leggo.it

Neve, pioggia e tanto vento: sempre maltempo sull'Italia, il meteoAttivo un 'fiume atmosferico', un nastro trasportatore di vapore acqueo che risulterà attivo dall’Oceano Atlantico fino al Mediterraneo ... adnkronos.com

#meteo Buongiorno, nuova intensa perturbazione sull'Italia. Maltempo da Nord verso Sud, con piogge diffuse, intense sul versante tirrenico; #neve fino a bassa quota al Nord. Venti in rinforzo soprattutto sui mari di ponente. Tutti i dettagli sulle vostre località su - facebook.com facebook

#Maltempo senza tregua, settimana di piogge e venti di burrasca x.com