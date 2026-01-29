Pietralata | alla scoperta della Roma repubblicana

Durante gli scavi al Parco delle Acacie di Pietralata, gli archeologi hanno trovato due grandi vasche monumentali, un piccolo edificio di culto e alcune tombe che risalgono all’epoca repubblicana. Si tratta di una scoperta importante per capire meglio la storia di Roma in quel periodo.

Roma, 29 gennaio 2026 – Due grandi vasche monumentali, un piccolo edificio di culto probabilmente dedicato a Ercole e due tombe di età repubblicana sono emersi durante gli scavi di archeologia preventiva condotti al Parco delle Acacie di Pietralata, nella zona orientale di Roma. Le indagini sono state svolte dalla Soprintendenza Speciale di Roma nell’ambito di un intervento urbanistico e rientrano nelle attività del Ministero della Cultura per la tutela del patrimonio archeologico. “È proprio in contesti come questo – spiega la soprintendente Daniela Porro – apparentemente distanti dai luoghi più noti della Roma antica, che emergono elementi capaci di arricchire il racconto di una città diffusa.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Il nuovo stadio della Roma a Pietralata rappresenta un investimento importante per lo sviluppo della zona.

Ultime scoperte archeologiche a Roma: tombe e tempio di età repubblicana a Pietralata

