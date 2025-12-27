Stadio della Roma Pietralata entra nella fase decisiva

Il progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata entra nel momento più delicato del suo percorso. Dopo la consegna del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) e le parole del sindaco Roberto Gualtieri, l’iter è arrivato al passaggio che può fare davvero la differenza: la verifica di ottemperanza. Come riportato da Il Messaggero, è questo l’ultimo snodo prima della politica. Un controllo tecnico-amministrativo chiamato a stabilire se il club abbia rispettato tutte le prescrizioni richieste nella nuova documentazione presentata per l’impianto di Pietralata. Gennaio mese chiave. La verifica durerà per tutto il mese di gennaio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Leggi anche: Cagliari, nuovo stadio sempre più vicino: il progetto entra nella fase decisiva! Le ultimissime notizie

Leggi anche: Ilary Blasi e Francesco Totti, il divorzio entra nella fase decisiva

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Pietralata, nasce lo stadio dei sogni della Roma: la società consegna lo studio di fattibilità; Stadio della Roma, ora la partita più difficile: ottenere tutti i via libera. Entro gennaio il primo sì; Stadio della Roma a Pietralata: ecco cosa manca per realizzare la “Curva più grande d’Europa”; Nuovo Stadio Roma, c'è la svolta: consegnato il progetto per Pietralata.

Nuovo stadio Roma, c’è il progetto di fattibilità. Gualtieri: «È un passaggio decisivo». Ecco come sarà - Proprio a quell’ora, attraverso un post su X, la Roma ha annunciato: «Con grande soddisfazione abbiamo ... ilmattino.it