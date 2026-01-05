Il silenzio di Pierpaolo Pretelli sulla vicenda Signorini | Non vuole dire se denuncerà Corona

Pierpaolo Pretelli preferisce mantenere la riservatezza riguardo alla possibile azione legale contro Fabrizio Corona. Dopo essere stato contattato da Fanpage.it, ha scelto di non commentare ulteriormente le dichiarazioni su Signorini, lasciando spazio a interpretazioni. La sua posizione rimane quindi non ufficiale, mantenendo un atteggiamento di riserbo sulla vicenda.

A Fanpage.it, che lo ha raggiunto attraverso una persona vicina, Pierpaolo Pretelli sceglie di non chiarire se intenda querelare Fabrizio Corona per le dichiarazioni sul presunto rapporto con Alfonso Signorini. Quali sono le possibili chiavi di lettura di questa scelta?. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Pierpaolo Pretelli, la verità dietro al video inviato ad Alfonso Signorini: Fabrizio Corona se lo lascia sfuggire Leggi anche: Pierpaolo Pretelli e il caso Signorini: la verità sul video diffuso da Corona Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Alfonso Signorini, parla il padre di Medugno: “Giorni difficili”. E Tommaso Zorzi preso di mira da uno youtuber; Beh adesso è chiaro.. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli dopo lo scandalo che ha scosso il web, la foto conferma; “Il prossimo sei tu”, mascherato da Signorini avvicina Tommaso Zorzi, l’ex GF Vip gli risponde a tono. “Beh adesso è chiaro..” Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli dopo lo scandalo che ha scosso il web, la foto conferma - Scopri le ultime polemiche su Alfonso Signorini, le accuse di Antonio Medugno e le reazioni di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli durante le festività. bigodino.it

Giulia Salemi è di nuovo incinta? Spunta l’indiscrezione/ Il silenzio di Pretelli dopo lo scandalo Signorini - Il gossip a seguito dello scandalo che ha coinvolto l'ex velino e Signorini ... ilsussidiario.net

Caso Signorini, Pierpaolo Pretelli in crisi con Giulia Salemi dopo la bufera mediatica? Il gesto di lei è inequivocabile - Tra accuse da verificare, attacchi social e gesti silenziosi, la coppia si ritrova al centro di una bufera mediatica e personale che potrebbe metterli in crisi. libero.it

Dopo essere stato travolto dal “caso Signorini”, Pierpaolo Pretelli torna timidamente sui social. Gli scatti pubblicati dopo giorni di silenzio - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.