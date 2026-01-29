Picchia passante con pugni e calci per rapinarlo del cellulare | 4 anni di carcere al clochard a Napoli

Un uomo senza fissa dimora ha preso a pugni e calci un passante a Napoli, tentando di rubargli il cellulare. L’aggressione è avvenuta in pieno giorno a piazza Garibaldi. La vittima è finita in ospedale con ferite serie, mentre l’aggressore, un clochard, è stato condannato a quattro anni di carcere.

Un passante è stato aggredito a piazza Garibaldi, a Napoli, in una rapina. Picchiato selvaggiamente è finito in ospedale. Arrestato uno dei rapinatori: è un senzatetto, irregolare, con precedenti per rapina. Condannato a 4 anni e 4 mesi con rito direttissimo.

