Accoltella un passante alla schiena per rapinarlo del cellulare | preso

Accoltella un uomo alla schiena per prendergli il cellulare. È successo a Spoleto dove la polizia proceduto al fermo per rapina aggravata di un 19enne albanese. Tutto è cominciato con un cittadino che si presenta in commissariato e racconta di essere stato vittima di una rapina, il giorno prima. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Accoltella un passante alla schiena per rapinarlo del cellulare: preso

