Ragazzo insegue il capotreno e lo picchia con calci pugni e sassate

Un episodio di violenza si è verificato recentemente ai danni di un capotreno, aggredito da un giovane che lo ha colpito con calci, pugni e sassate. L’incidente solleva nuovamente il problema della sicurezza del personale ferroviario, in un contesto già segnato da altri episodi e preoccupazioni sulla tutela degli operatori del settore.

Un'altra aggressione ai danni di un capotreno riaccende i riflettori sul tema della sicurezza del personale ferroviario, a pochi giorni di distanza dall'arresto a Desenzano di Marin Jelenic, accusato di aver ucciso Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne accoltellato all'addome il 5 gennaio nel parcheggio del piazzale ovest della stazione di Bologna. L'ultimo episodio, in ordine di tempo, si è verificato nel Cremonese, nella stazione di Cavatigozzi, nelle prime ore della mattina di mercoledì. La vittima è un capotreno di 27 anni che, come da routine, stava effettuando il controllo delle carrozze prima dell'arrivo dei passeggeri.

