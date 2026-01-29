Perugia celebra San Costanzo | torcolo e vin santo gratis e fiera a Borgo XX Giugno

Perugia festeggia il suo patrono con una giornata di eventi e tradizioni. Questa mattina, le strade di Borgo XX Giugno si sono riempite di bancarelle e colori, mentre le autorità hanno aperto ufficialmente la Fiera Grande di San Costanzo. In piazza, tra torcolo e vin santo offerti gratuitamente, i cittadini hanno partecipato con entusiasmo alla celebrazione. La manifestazione, curata dall’Arte e la Terra di Mario Lillacci, conta 68 bancarelle e continua tutto il giorno, portando numerosi visitatori nel cuore della città.

Perugia celebra San Costanzo, patrono della città. Nella giornata di oggi, giovedì 29 gennaio, le autorità comunali e regionali hanno dato il via alla tradizionale Fiera Grande di San Costanzo, curata da l’Arte e la Terra di Mario Lillacci con la presenza di 68 banchi in Borgo XX Giugno in programma fino alle 20, che ha animato la via con la consueta degustazione del torcolo di San Costanzo, simbolo della festa, insieme alla musica de “La Bandaccia”. Hanno preso parte all’iniziativa e offerto i torcoli di San Costanzo: Co.Fo.Pa; Panetteria Pasticceria Antica Perugia (via Eugubina); Cerquiglini s.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Approfondimenti su Perugia SanCostanzo Dalla fiera alla degustazione del tradizionale torcolo, Perugia celebra San Costanzo. Il programma delle iniziative Perugia si prepara a celebrare San Costanzo con un calendario di eventi che coinvolge la città. La festa Perugia celebra San Costanzo. Luminaria, eventi e torcolo per il patrono La festa di Perugia dedicata a San Costanzo comprende due giorni di eventi religiosi, civili e culturali. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Perugia SanCostanzo Argomenti discussi: Dalla fiera alla degustazione del tradizionale torcolo, Perugia celebra San Costanzo. Il programma delle iniziative; La festa Perugia celebra San Costanzo. Luminaria, eventi e torcolo per il patrono; Dalla fiera alla degustazione del tradizionale torcolo, Perugia celebra San Costanzo. Il programma delle iniziative; Perugia celebra il patrono Costanzo: l’offerta dei doni votivi. Perugia festeggia San CostanzoDopo l'annullamento della Luminaria della vigilia, un bel sole ha favorito il consueto afflusso in Borgo XX Giugno e in Corso Vannucci ... rainews.it L’Orchestra da Camera di Perugia celebra i patroni della cittàSan Costanzo, San Lorenzo e Sant’Ercolano. Sono i tre patroni di Perugia che dallo scorso anno possono vantare anche una rassegna di musica classica dedicata. Per celebrare in note il legame tra la ci ... corrieredellumbria.it A Perugia .. torcolo di San Costanzo gratis per tutti .. - facebook.com facebook Buongiornoooooo Perugia! E buon San Costanzo #BlockDevils x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.