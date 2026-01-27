La festa Perugia celebra San Costanzo Luminaria eventi e torcolo per il patrono

La festa di Perugia dedicata a San Costanzo comprende due giorni di eventi religiosi, civili e culturali. Tra luminaria, processioni e iniziative, si rende omaggio al patrono e fondatore della comunità cristiana locale, mantenendo viva la tradizione e il senso di comunità. Un’occasione per conoscere e rispettare le radici storiche e spirituali della città.

Due giorni di eventi religiosi, civili e culturali per celebrare il patrono san Costanzo, vescovo e martire, fondatore della comunità cristiana perugina. Domani e giovedì è festa grande in città con il tradizionale programma di iniziative. Quest'anno si parte subito con una novità: la Luminaria del pomeriggio della vigilia, domani, sarà preceduta dalla preghiera dei Vespri in Cattedrale, alle 16.30, presieduta dall'arcivescovo Maffeis. Al termine, alle 17, davanti al portone di Palazzo dei Priori si terrà la benedizione del fuoco e l'accensione dei lumi che saranno portati in processione fino alla basilica di San Costanzo, animata da un corteo di figuranti dei cinque rioni di "Perugia 1416" e da confraternite e associazioni.

