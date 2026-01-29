Perisic spinge per l’Inter il PSV fa muro | situazione in stallo

Ivan Perisic vuole tornare all’Inter, ma il PSV non si muove da subito. La trattativa tra i nerazzurri e il club olandese è ancora ferma, con le due parti che non trovano un accordo. Perisic spinge per rientrare, ma finora il PSV ha deciso di non fare sconti. La situazione resta in stallo, con le tempistiche che si allungano e nessuna novità concreta all’orizzonte.

Il calciomercato invernale si accende con un'operazione dal sapore nostalgico ma tutt'altro che romantico. Ivan Perisic spinge con decisione per tornare all' Inter, ma il PSV Eindhoven frena e, almeno per ora, non apre alla cessione a gennaio. Mattinata di gelo con il PSV. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la giornata si è aperta con contatti tesi. Perisic ha chiesto un confronto diretto alla dirigenza del club olandese, ricevendo un primo "no" secco: niente trattativa, nessuna apertura immediata. Il PSV considera il croato parte integrante del progetto di stagione e non intende indebolirsi a mercato in corso.

