inter volata per perisic il psv fa ancora muro

L’Inter valuta un possibile ritorno di Ivan Perisic, che il 2 febbraio compirà 37 anni. Il giocatore croato, attualmente al PSV, potrebbe rappresentare un'opzione per rinforzare la rosa in vista della seconda metà della stagione. Tuttavia, il club olandese continua a fare muro, rendendo incerta ogni trattativa in questa finestra di mercato.

Il tuffo nel passato è oggi la migliore opzione per il futuro. Ivan Perisic compirà 37 anni il 2 febbraio, quando chiuderà la finestra invernale di mercato e chissà che proprio quel giorno non avvenga l’ultimo sprint per riportarlo a Milano. La trattativa tra Inter e Psv Eindhoven potrebbe infatti entrare nel vivo dopo l’ultimo turno del girone di Champions League, mercoledì sera, quando gli olandesi proveranno a qualificarsi per i playoff superando l’ostacolo Bayern Monaco. In contemporanea, gli uomini di Chivu troveranno un’altra tedesca, il Borussia Dortmund, con qualche residua speranza di andare direttamente agli ottavi: bisognerà vincere e sperare in una serie di risultati favorevoli dagli altri campi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Inter-Perisic, c'è l'accordo, ma il Psv fa muro. Ed ecco perché i nerazzurri tiferanno... Bayern!Inter-Perisic, è raggiunto un accordo, ma il PSV si oppone alla cessione.

Romano: “L’Inter vuole Perisic e Perisic vuole tornare all’Inter. Se il PSV esce…”Fabrizio Romano analizza la possibile trattativa tra l’Inter e Ivan Perisic, evidenziando come un ritorno del giocatore sia ancora un’ipotesi concreta.

L'Inter punta al ritorno di Perisic in nerazzurro, ma c'è ancora da attendere per i nerazzurri che dovranno capire quello che sarà il destino del PSV in Champions League. Fabrizio Romano, a DAZN ha ...

L'Inter vola a +6 sul Napoli: Marotta pronto a uno sforzo per lo scudetto. Pazza idea Perisic, il ritorno è possibile. Pio conquista tutti: perché Thuram trema.

"Luis Henrique prova a fare il suo, fa anche qualche volata ma la giocata che determina la fa sempre con timidezza. L'Inter a destra fa grande fatica, attacca praticamente solo a sinistra. Nessuno sottolinea abbastanza l'assenza di Dumfries, uno che fa 6-7 gol i - facebook.com facebook

