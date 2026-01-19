Perisic Inter stallo alla croata per l’esterno | lui spinge per il ritorno ma il PSV non è d’accordo! La situazione

La trattativa tra Ivan Perisic e l'Inter attraversa una fase di stallo, con l'esterno croato desideroso di tornare in nerazzurro. Tuttavia, il PSV, attuale club di Perisic, non sembra disposto a rinunciare facilmente. La situazione rimane in sospeso, mentre le negoziazioni tra le parti continuano a essere al centro dell'attenzione nel contesto del calciomercato invernale.

Perisic Inter, il tecnico del PSV gela i nerazzurri: «C’è agitazione, ma non per me. Resterà qui con noi»

Il tecnico del PSV ha dichiarato di non essere in discussione e di rimanere nel club, smentendo le voci di un possibile ritorno all’Inter. Ha inoltre sottolineato che, sebbene ci siano tensioni, queste non riguardano direttamente la sua posizione. La sua presa di posizione chiarisce la situazione e mette fine a speculazioni sul futuro, offrendo una visione stabile e rassicurante per entrambe le parti.

Sul fronte del calciomercato dell'Inter, la situazione di Ivan Perisic rimane complessa. Il calciatore ha dato segnali positivi di apertura al trasferimento, ma le trattative con il PSV, attuale club del croato, incontrano ancora delle difficoltà. La strategia nerazzurra si mantiene attenta ai prossimi sviluppi, mentre le parti coinvolte cercano una soluzione che possa soddisfare tutte le esigenze.

