Perisic oggi l’incontro con il PSV | il croato chiederà la cessione L’Inter attende

Oggi Ivan Perisic incontrerà i dirigenti del PSV per parlare della sua uscita dal club olandese. Il croato ha deciso di chiedere la cessione, mentre l’Inter aspetta di capire quali saranno le possibilità. Ieri il PSV è stato eliminato dalla Champions League dopo la sconfitta casalinga con il Bayern Monaco. Ora si aspetta una decisione definitiva sia dal giocatore che dal club olandese.

Ieri il PSV è stato eliminato dalla Champions League dopo la sconfitta casalinga con il Bayern Monaco. Un risultato che fa felice l’Inter sopratutto sul fronte Ivan Perisic. Con gli olandesi senza coppe, sarà più facile convincere la società a lasciar andare il croato. Il PSV non intende cedere Perisic ma dinnanzi alla forzatura del calciatore, agli olandesi non resterà che accontentarlo. Oggi potrebbe essere una giornata decisiva perché secondo Fabrizio Romano ci sarà un incontro tra Perisic, gli agenti e la dirigenza PSV. Oggi Perisic incontra i dirigenti PSV. “Per questo pomeriggio ci sarà un incontro per Perisic.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Il PSV ha comunicato che non collaborerà con l'Inter per la cessione di Ivan Perisic, richiedendo una cifra elevata.

Perisic spinge per tornare all’Inter, ma il PSV non vuole cederlo subito.

Stankovic, tutto nelle mani dell'Inter: i dettagli sulla recompra. Perisic, oggi incontro col PSV. Per Diaby si attende PIFIl futuro di Aleksandar Stankovi? è tutto nelle mani dell'Inter. Una cosa risaputa dalla scorsa estate, quando i nerazzurri cedettero il centrocampista al Bruges garantendosi una recompra per il 2026 ... msn.com

Romano: Oggi Perisic dal Psv. Diaby? Polveriera Al Ittihad. Marea di squadre su Stankovic ma…L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato del mercato dell'Inter sia per questa sessione ma anche per il futuro ... msn.com

Nessuna luce verde per il francese, almeno in questo momento. L'operazione resta complessa. Perisic, dopo l'eliminazione di ieri del suo PSV dalla Champions League, si sente maggiormente in diritto di chiedere la cessione all'Inter al suo club e oggi sar x.com

Oggi nuovi contatti sia per Diaby che per Perisic, l’Inter ha fretta. Il francese vuole l’Inter, ha l’accordo e si attende solo ok da PIF. Per Perisic, bisognerà vedere se Inter troverà accordo con PSV e Perisic dovrà fare anche la sua parte con gli olandesi. - F - facebook.com facebook