Perisic Inter il PSV non collaborerà | chiederà una cifrà molto alta

Il PSV ha comunicato che non collaborerà con l'Inter per la cessione di Ivan Perisic, richiedendo una cifra elevata. L'Inter, invece, continua a cercare un esterno destro, con Perisic ancora tra i principali obiettivi. La trattativa resta complessa, poiché le parti hanno posizioni distanti riguardo al valore del trasferimento. La situazione rimane da seguire attentamente nelle prossime settimane.

Perisic Inter. Continua la ricerca dell’Inter di un esterno destro e, in cima alla lista, resta sempre Ivan Perisic. In casa nerazzurra si starebbe aspettando l’esito dell’ultima gara di Champions League del PSV Eindhoven contro il Bayern Monaco, possibile snodo decisivo per capire se l’operazione potrà entrare davvero nel vivo. Dall’Olanda, però, arrivano segnali tutt’altro che incoraggianti. Secondo quanto riportato dall’ Eindhovens Dagblad, il PSV al momento non ha alcuna intenzione di collaborare per una cessione del suo esterno e non sarebbe disposto a fare sconti. Il club di Eindhoven considera Perisic un elemento centrale del progetto e, ufficialmente, non ha ancora ricevuto un’offerta formale dall’Inter.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Fabrizio Romano analizza la possibile trattativa tra l’Inter e Ivan Perisic, evidenziando come un ritorno del giocatore sia ancora un’ipotesi concreta.

Perisic ha confermato il suo interesse a tornare all’Inter, ma la sua eventuale cessione dipende dalla Champions League.

