Perisic spinge per tornare all’Inter, ma il PSV non vuole cederlo subito. La società olandese al momento non apre alla vendita e preferirebbe tenerlo almeno fino a fine stagione. L’Inter spera ancora di trovare un accordo, ma al momento tutto resta in sospeso.

Inter News 24 Perisic vuole tornare a tutti i costi all’Inter, il PSV però al momento non sembrerebbe aperto alla cessione a gennaio. Il calciomercato invernale si infiamma con un ritorno di fiamma che avrebbe del clamoroso. Ivan Perisic, l’esterno croato classe ’89 celebre per la sua straordinaria duttilità tattica e la capacità di calciare con entrambi i piedi con la stessa precisione, ha espresso chiaramente il desiderio di vestire nuovamente la maglia dell’ Inter. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, la giornata di oggi è stata segnata da contatti intensi e momenti di tensione tra il calciatore e il suo attuale club. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Perisic spinge, il PSV non vuole parlarne: l’Inter spera. Le ultime sull’esterno croato

Approfondimenti su Perisic Inter

Ivan Perisic ha espresso la sua volontà di restare o trasferirsi durante la sessione invernale di mercato.

La trattativa tra Ivan Perisic e l'Inter attraversa una fase di stallo, con l'esterno croato desideroso di tornare in nerazzurro.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Perisic Inter

Argomenti discussi: Perisic furioso con il PSV: il croato spinge per l'Inter, svelato il messaggio mandato al club olandese; L'Inter lavora al ritorno di Perisic, Chivu in pressing: il muro del PSV e il fattore Champions, cosa serve per il ritorno in nerazzurro; Incognita PSV per Perisic e suggestione Ndoye: le mosse dell'Inter sul mercato; Inter-Perisic, ritorno possibile: il sì del croato, il nodo PSV e la Champions decisiva.

Inter, cosa sta succedendo davvero con Perisic? Sono ore caldissime, ma occhio alle ultime novitàL'Inter vuole riportare Perisic a Milano e Perisic vorrebbe tornare all'Inter: sono ore caldissime ma c'è ancora un ostacolo. spaziointer.it

PSV, Perisic out ieri. Il tecnico: Sta per compiere 37 anni, lo voglio per un lungo periodoMentre l'Inter spinge per riavere ad Appiano Gentile Ivan Perisic, il tecnico del PSV Eindhoven ha altre idee. Peter Bosz, dopo aver impiegato il. tuttomercatoweb.com

TS - #LuisHenrique, il futuro può cambiare: Chivu spinge per #Perisic. E il Psv ha in mano il sostituto x.com

RASSEGNA STAMPA CDS» La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi: CHIVU TIFA! BAYERN. Perisic all' Inter se il Psv esce, Il croato spinge per tornare alla Pinetina: ieri ha messo un like sotto la foto di Jakirovic Domani a Dortmund avanti con Thuram, facebook