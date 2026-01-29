Perché si chiamano giorni della merla? Storia e mito dei giorni più freddi di gennaio

Oggi, 29 gennaio 2026, sono iniziati ufficialmente i giorni della merla. Questi tre giorni, che si concluderanno il 31 gennaio, sono considerati i più freddi di tutto il mese. La tradizione popolare li associa a un’antica leggenda sulla merla, un uccello che si dice abbia scelto le giornate più rigide dell’inverno per restare vicino alle case. La storia si tramanda da generazioni e il freddo di questi giorni sembra confermare la loro fama. Molti italiani si preparano a resistere al gelo, mentre le

(Adnkronos) – Da oggi, 29 gennaio 2026, iniziano i giorni della merla che dureranno fino al 31 del mese. In Italia torna così un’antica tradizione legata alle condizioni climatiche più rigide dell’inverno. Secondo la saggezza popolare, questi tre giorni sarebbero i più freddi dell’anno e, in modi diversi, ricorrono nella memoria collettiva come simbolo della lotta contro il gelo e dell’avvicinarsi della primavera. Il nome curioso, giorni della merla, deriva da una leggenda popolare che ha attraversato secoli di racconti orali e varianti regionali. La versione più nota narra di un tempo in cui i merli (uccelli oggi riconosciuti per il loro piumaggio scuro) avevano invece piume bianche come la neve.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Giorni della merla

Gennaio si avvia alla fine con temperature che scendono sotto zero e piogge intense in molte parti d’Italia.

Le previsioni meteo per i giorni 29, 30 e 31 gennaio 2026 indicano temperature meno rigide rispetto agli anni passati.

Ultime notizie su Giorni della merla

