Giorni della merla 2026 le previsioni meteo per i giorni più freddi dell'anno

Le previsioni meteo per i giorni 29, 30 e 31 gennaio 2026 indicano temperature meno rigide rispetto agli anni passati. I tre giorni considerati i più freddi dell’anno non saranno così gelidi come si temeva. La perturbazione in arrivo porterà nuvole e pioggia, ma il freddo previsto sembra allentarsi. Per chi aspetta il gelo, questa volta potrebbe essere meno intenso del solito.

Le previsioni meteo per il 29, 30 e 31 gennaio 2026. I 'giorni della merla' saranno perturbati ma non freddi. Attese piogge, vento forte e neve con temperature nella media o poco al di sopra sopra: lo spiega il meteorologo Simone Abelli a Fanpage.it.

In inverno, affrontare i giorni più freddi richiede attenzione alla scelta dell’abbigliamento.

La situazione meteorologica in Italia è caratterizzata da un'alternanza di perturbazioni, portando pioggia e neve a quote variabili.

Passion Meteo . ECMWF : fine gennaio i giorni della merla saranno davvero i più freddi dell’anno

Giorni della merla: quest’anno forse la tradizione decide di fare sul serioDopo anni di inverni troppo miti, nel 2026, se le previsioni saranno confermate, 29, 30 e 31 gennaio porteranno temperature polari e neve, rispettando perfettamente l'antica leggenda del freddo più in ... iodonna.it

Giorni della Merla 2026: tra leggenda, freddo e presagi di primaveraCon l’avvicinarsi della fine di gennaio tornano puntuali i Giorni della Merla, che nel 2026 cadranno il 29, 30 e 31 gennaio. Secondo la tradizione ... funweek.it

