Perché si chiamano giorni della merla? Storia e leggenda dei giorni più freddi di gennaio

Tra il 29 e il 31 gennaio torna la tradizione dei giorni della merla, considerati dai più i più freddi dell’anno. La leggenda, tramandata da secoli, racconta di come si sia arrivati a chiamarli così e perché questo periodo sia così gelido. Molti italiani si preparano a vivere questi giorni con il cappotto pesante e la neve che spesso imbianca le strade. È un momento che, ancora oggi, fa parlare e fa ricordare le storie di una volta.

I giorni della merla indicano tradizionalmente il periodo compreso tra il 29 e il 31 gennaio, considerato dalla saggezza popolare come il più freddo dell'anno. In tutta Italia questa ricorrenza è entrata nell'immaginario collettivo come simbolo dell'inverno più rigido e del momento in cui il gelo raggiunge il suo apice, prima di lasciare lentamente spazio alla primavera. Il nome curioso di questi giorni affonda le radici in una leggenda popolare, tramandata oralmente e arricchita nel tempo da diverse varianti regionali.

Oggi, 29 gennaio 2026, sono iniziati ufficialmente i giorni della merla.

Gennaio si avvia alla fine con temperature che scendono sotto zero e piogge intense in molte parti d’Italia.

