Perché l'amministrazione Trump è ossessionata dal latte intero

L’amministrazione Trump ha firmato una legge che rilancia il consumo di latte intero nelle scuole. La misura segue le nuove linee guida nutrizionali, ma dietro questa scelta si nascondono anche simboli culturali e identitari. La decisione ha suscitato reazioni e discussioni, mentre molti si interrogano sulle motivazioni vere dietro questa mossa.

Con la firma del Whole Milk for Healthy Kids Act, Trump rilancia il latte intero nelle mense scolastiche, in linea con le nuove linee guida nutrizionali; ma dietro questo gesto, apparentemente semplice, si nascondono storie di simboli culturali e identitari. Fanpage.it ne ha parlato con Andrea Freeman, giurista statunitense e autrice premiata per i suoi studi sul legame tra razza, cibo e politiche pubbliche.🔗 Leggi su Fanpage.it

L’amministrazione Trump ha annunciato una revisione delle linee guida nutrizionali, invertendo l’ordine tradizionale della piramide alimentare.

Recenti proteste negli Stati Uniti sono scaturite dalla vicenda di Renee Good, una donna di 37 anni uccisa dall’ICE a Minneapolis.

