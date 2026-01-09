Uccisa dall'ICE per legittima difesa ma video smentisce l'amministrazione Trump | proteste negli Usa

Recenti proteste negli Stati Uniti sono scaturite dalla vicenda di Renee Good, una donna di 37 anni uccisa dall’ICE a Minneapolis. L’amministrazione Trump ha dichiarato che si tratta di un caso di legittima difesa dell’agente coinvolto. Tuttavia, un video diffuso successivamente mette in discussione questa versione, alimentando il dibattito pubblico sulla vicenda e le modalità dell’intervento.

L'amministrazione Trump difende l'agente ICE che ha ucciso la 37enne Renee Good a Minneapolis e sostiene la 'legittima difesa'. Ma il video dell'omicidio sembra smentire la ricostruzione. Proteste in diverse città Usa. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

