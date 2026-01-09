Uccisa dall'ICE per legittima difesa ma video smentisce l'amministrazione Trump | proteste negli Usa

Recenti proteste negli Stati Uniti sono scaturite dalla vicenda di Renee Good, una donna di 37 anni uccisa dall’ICE a Minneapolis. L’amministrazione Trump ha dichiarato che si tratta di un caso di legittima difesa dell’agente coinvolto. Tuttavia, un video diffuso successivamente mette in discussione questa versione, alimentando il dibattito pubblico sulla vicenda e le modalità dell’intervento.

Renee Nicole Good uccisa a Minneapolis dall'agente dell'Ice, per Vance "tragedia colpa della vittima" - Sparatoria a Minneapolis: Vance difende agente ICE per legittima difesa nell’uccisione di Renee Nicole Good, mentre crescono protesta e dibattito ... virgilio.it

Minneapolis, agenti sparano e uccidono una 37enne americana durante un raid anti-migranti. Trump: «Legittima difesa» - Un agente dell'Immigration and Customs Enforcement, Ice, ha aperto il fuoco durante un raid anti- ilmessaggero.it

Uccisa dall'ICE, monta la rabbia nelle città americane A Minneapolis gli agenti Anti-immigrazione uccidono Renee Good, 37 anni. Il governo la descrive come una "terrorista", ma i fatti dicono il contrario. E scoppia la protesta #ReneeGood #JusticeForReneeG - facebook.com facebook

Uccisa dall'ICE, monta la rabbia nelle città americane #ICE #AbolishICE #USA #Protest #SocialJustice #HumanRights #DirittiUmani #Giustizia #Notizie #Immigrazione x.com

