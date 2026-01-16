L’amministrazione Trump rovescia la piramide alimentare | bistecca e latte al primo posto ecco cosa cambia

L’amministrazione Trump ha annunciato una revisione delle linee guida nutrizionali, invertendo l’ordine tradizionale della piramide alimentare. Bistecca e latte sono ora in evidenza come alimenti principali, segnando un cambiamento rispetto alle raccomandazioni precedenti. Questa modifica rappresenta un mutamento significativo nelle politiche alimentari degli Stati Uniti, suscitando discussioni sui potenziali impatti sulla salute pubblica e sulle abitudini alimentari della popolazione.

L’amministrazione Trump ha presentato quello che Robert F. Kennedy Jr., segretario alla Salute, definisce “ il più significativo ripensamento della politica nutrizionale federale nella storia ” degli Stati Uniti. Le nuove linee guida alimentari americane sovvertono decenni di indicazioni consolidate, collocando carne rossa, latte intero e derivati ai vertici di una piramide alimentare letteralmente capovolta, con il vertice rivolto verso il basso. Un simbolo grafico che traduce visivamente la volontà di rompere gli schemi. Il messaggio di Kennedy è cristallino: “ Mangiate cibo vero “. Durante il briefing di presentazione, il segretario ha descritto le linee guida come uno strumento decisivo per prevenire le malattie croniche e migliorare lo stato di salute della popolazione americana, accusando gli alimenti zuccherati e industriali di essere “ velenosi per la salute “. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - L’amministrazione Trump rovescia la piramide alimentare: bistecca e latte al primo posto, ecco cosa cambia Leggi anche: Trump capovolge la piramide alimentare USA: ecco come cambia (e perché ci sono dubbi) Leggi anche: Trump rovescia la piramide alimentare: tutti i guai della dieta della carne Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Trump rovescia la piramide alimentare: tutti i guai della dieta della carne - Le nuove linee guida nutrizionali rilasciate dall'amministrazione statunitense guidata dal discusso Robert Kennedy Jr. today.it

