Perché la legge Dexter approvata in Florida è un buon esempio per l’Italia | chi maltratta cani e gatti non potrà più averne

La legge firmata in Florida punisce chi maltratta cani e gatti. Chi viene condannato per crudeltà verso gli animali finirà nel registro e non potrà più adottarne uno. La norma si ispira al caso Dexter e potrebbe essere un esempio anche per l’Italia, dove i maltrattamenti spesso restano impuniti. Ora, chi abusa di un animale rischia di perdere anche il diritto di averne uno in futuro.

E' stata promulgata la "legge Dexter" in Florida che prevede un registro in cui sono inseriti i nomi di coloro che sono stati condannati per maltrattamento di animali. La normativa prende il nome da un cane che era stato adottato e che dopo 4 giorni è stato ritrovato cadavere. L'uomo che lo ha ucciso è stato condannato ma da ora in poi le associazioni che gestiscono i rifugi hanno l'obbligo di consultare il data base prima di affidare un animale a una persona.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Dexter Florida

La Germania ha approvato una nuova legge che semplifica le procedure di abbattimento dei lupi, in risposta alle crescenti preoccupazioni sulla tutela del bestiame e sulla convivenza con questa specie.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Dexter Florida

Perché la legge Dexter approvata in Florida è un buon esempio per l’Italia: chi maltratta cani e gatti non potrà più averneE' stata promulgata la legge Dexter in Florida che prevede un registro in cui sono inseriti i nomi di coloro che sono stati condannati per ... fanpage.it

La Florida compie un passo storico contro il maltrattamento degli animali. Con la nuova Legge Dexter è stato creato un registro statale pubblico con i nomi di chi ha abusato di animali, per impedire che adottino di nuovo animali domestici. La legge è nata dop - facebook.com facebook