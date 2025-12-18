Anche la Germania accelera per abbattere più facilmente i lupi | approvata la nuova legge
La Germania ha approvato una nuova legge che semplifica le procedure di abbattimento dei lupi, in risposta alle crescenti preoccupazioni sulla tutela del bestiame e sulla convivenza con questa specie. Questa decisione si inserisce nel contesto di un’Europa che cerca di bilanciare la conservazione della fauna con le esigenze degli allevatori e delle comunità locali. Un passo importante che potrebbe influenzare il futuro della gestione della fauna selvatica nel continente.
La Germania ha approvato una legge per abbattere più facilmente i lupi, in linea con altri paesi europei. Nel paese censiti almeno 209 branchi. Il dibattito resta però aperto: per molti biologi e associazioni l'abbattimento è una scorciatoia non efficace per ridurre i conflitti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
