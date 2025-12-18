Anche la Germania accelera per abbattere più facilmente i lupi | approvata la nuova legge

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Germania ha approvato una nuova legge che semplifica le procedure di abbattimento dei lupi, in risposta alle crescenti preoccupazioni sulla tutela del bestiame e sulla convivenza con questa specie. Questa decisione si inserisce nel contesto di un’Europa che cerca di bilanciare la conservazione della fauna con le esigenze degli allevatori e delle comunità locali. Un passo importante che potrebbe influenzare il futuro della gestione della fauna selvatica nel continente.

Immagine generica

La Germania ha approvato una legge per abbattere più facilmente i lupi, in linea con altri paesi europei. Nel paese censiti almeno 209 branchi. Il dibattito resta però aperto: per molti biologi e associazioni l'abbattimento è una scorciatoia non efficace per ridurre i conflitti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Droni sospetti, la Germania accelera: ora l’esercito può fornire armi alla polizia per abbattere quelli che sorvolano aree sensibili

Leggi anche: Nuova Suzuki Jimny 2026: arriva anche in versione pick-up?

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Germania, Baviera pianifica riforme per abbattere i droni - Il presidente bavarese Markus Soeder ha dichiarato che discuterà le riforme per rendere più facile per la polizia abbattere i droni che minacciano le infrastrutture ... quotidiano.net

Germania, una nuova legge consente alla polizia di abbattere i droni sospetti - La riforma della polizia federale tedesca prevede che questa potrà abbattere i droni sospetti anche in caso di "minimo" pericolo. it.euronews.com

Germania, la polizia federale potrà abbattere droni sospetti - Un intervento per rispondere alla «guerra ibrida che la Russia di Vladimir Putin sta portando avanti», come ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz. ilsole24ore.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.