Anche la Germania accelera per abbattere più facilmente i lupi | approvata la nuova legge

La Germania ha approvato una nuova legge che semplifica le procedure di abbattimento dei lupi, in risposta alle crescenti preoccupazioni sulla tutela del bestiame e sulla convivenza con questa specie. Questa decisione si inserisce nel contesto di un’Europa che cerca di bilanciare la conservazione della fauna con le esigenze degli allevatori e delle comunità locali. Un passo importante che potrebbe influenzare il futuro della gestione della fauna selvatica nel continente.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.