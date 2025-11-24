Quanti conti correnti servono davvero e a chi conviene averne più di due
I conti correnti al giorno d’oggi sono fondamentali per svariati motivi che vanno dalle transazioni quotidiane all’addebito dello stipendio. Aprirne uno solo spesso è sufficiente per la gestione quotidiana ma avere più conti può offrire una maggiore sicurezza, soprattutto se il capitale è superiore ai 100.000 euro. Scegliere il numero dei conti da possedere dipende dalle proprie esigenze specifiche e dalla necessità di separare le entrate e gestire gli investimenti. Perché si dovrebbero aprire due conti correnti?. Ogni cittadino può aprire più di un conto corrente sia presso la medesima banca che presso istituti di credito diversi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
