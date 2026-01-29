Perché ci sono maxi ritardi e cancellazioni sul passante ferroviario di Milano

Questa mattina, i pendolari che usano il passante ferroviario di Milano si sono trovati di fronte a ritardi e cancellazioni. Le linee S1, S2, S5, S6, S12 e S13 sono state colpite, con alcuni treni che sono arrivati fino a 30 minuti più tardi rispetto all’orario previsto o sono stati cancellati del tutto. La situazione ha creato disagi e confusione tra chi si sposta ogni giorno in città.

Ritardi e cancellazioni: è quanto si registra nella giornata di giovedì 29 gennaio sulla rete del passante ferroviario, dove i treni delle linee S1, S2, S5, S6, S12 e S13 stanno viaggiando con ritardi fino a 30 minuti o vengono cancellati.Il tutto è dovuto a un guasto agli impianti sulla linea.

Giovedì 29 gennaio, i pendolari che usano il passante ferroviario di Milano hanno vissuto una giornata difficile.

Un grave incidente ferroviario è avvenuto nel pomeriggio di sabato 3 gennaio presso la stazione di Settimo Torinese, dove un uomo è stato investito da un treno e ha perso la vita.

Perché ci sono maxi ritardi (e cancellamenti) sul passante ferroviario di MilanoÈ successo nella giornata di giovedì 29 gennaio. Il guasto si è verificato nella stazione di Bovisa e i tecnici Rfi sono al lavoro per ripristinare il collegamento ... milanotoday.it

