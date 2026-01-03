Tragico incidente ferroviario investito proprio lì Treni nel caos ritardi e cancellazioni

Un grave incidente ferroviario è avvenuto nel pomeriggio di sabato 3 gennaio presso la stazione di Settimo Torinese, dove un uomo è stato investito da un treno e ha perso la vita. La vicenda ha provocato disagi, con ritardi e cancellazioni sui servizi ferroviari della zona. La vicenda è in fase di approfondimento da parte delle autorità competenti.

Tragico incidente ferroviario nel primo pomeriggio di sabato 3 gennaio alla stazione di Settimo Torinese, dove un uomo è morto dopo essere stato travolto da un treno. L'episodio è avvenuto intorno alle 15. L'età della vittima non è stata resa nota. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un gesto volontario. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia ferroviaria, i sanitari di Azienda Zero con ambulanze e i vigili del fuoco, impegnati nel recupero del corpo. L'area è stata messa in sicurezza per consentire gli accertamenti da parte dell' autorità giudiziaria, che dovrà chiarire con precisione la dinamica dell'accaduto.

