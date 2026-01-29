Il ministero del Lavoro ha annunciato che 4.916 lavoratori potranno ricevere un sostegno per evitare che vengano penalizzati dall’aumento dei requisiti pensionistici. Questi dipendenti avevano già sottoscritto accordi di uscita anticipata, ma ora rischiano di perdere i benefici. Il governo ha deciso di intervenire per tutelarli e limitare il rischio di nuove platee di esodati.

Il ministero del Lavoro ha quantificato in 4.916 il numero dei lavoratori che avendo firmato in precedenza accordi sull’uscita anticipata, potenzialmente potrebbero essere penalizzati dall’innalzamento dei requisiti pensionistici. Nel question time in Aula al Senato il ministro delLlavoro, Marina Calderone, basandosi sulle proiezioni dell’Inps ha assicurato che per questi lavoratori verrà allungato il sostegno sterilizzando così l’effetto provocato dall’aumento dell’anzianità anagrafica e contributiva necessaria per andare in pensione. «Sulla questione, a garanzia dei lavoratori - ha detto -, si procederà previo con il confronto con le parti sociali, a disposizione attuative volte a chiarire che la correspensione della prestazione sarà garantita fino al raggiungimento degli effettivi requisiti per il pensionamento». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Pensioni, il ministro Calderone: sostegno a 4.916 lavoratori per evitare nuove platee di esodati

